Veja os jogadores do Santos inscritos na Copinha

O Santos enviou à Federação Paulista de Futebol (FPF) uma lista com 29 jogadores inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020 – o limite é de 30.

A relação do técnico Márcio Zanardi possui atletas com experiência no elenco profissional, como Allanzinho, Cadu e Lucas Lourenço. Jackson Porozo, zagueiro chamado para a seleção principal do Equador, também está presente.

O Peixe está no Grupo 2, em Marília, ao lado dos donos da casa, Timon (MA) e Olímpico (SE).

Veja os nomes abaixo:

Goleiros: Breno, Matheus Saldanha e Paulo Mazoti

Defensores: Mikael, Cadu, Derick, Gustavo Moreira, Gustavo Vilar, Jackson Porozo, Jhonnathan, Lucas Sena e Pedrinho Scaramussa

Meio-campistas: Alex Negueba, Donizete, Felipe Pereira, Gabriel Pirani, Gabriel Santos, Heron, Ivonei, Lucas Barbosa, Lucas Lourenço, Robson Alves e Victor Yan

Atacantes: Antonio Gamaroni, Allanzinho, Caio Mota, Marcos Leonardo, Matheus Moraes e Wesley Santos