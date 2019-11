Tailson faz campanha para Sampaoli: “Estou aprendendo muito”

De olho no clássico contra o, odeu continuidade à preparação para a partida prevista para este sábado, às 17 horas (de Brasília), na Vila Belmiro. Antes do treinamento desta sexta-feira, alguns garotos compareceram ao CT Rei Pelé com umapara a próxima temporada. Além deles, o jovem Tailson concedeu entrevista coletiva e fez campanha para o técnico.

“A gente não sabe o que ele está pensando, mas seria bom sim. Ele é uma excelente pessoa e profissional. Quero que ele fique, pois estou aproveitando para aprender muito”, destacou.

Com Soteldo e Derlis convocados para as seleções da Venezuela e Paraguai, respectivamente, o atacante deve ser titular do Santos. Caso seja escalado, o Menino da Vila fará o seu terceiro clássico pelo elenco profissional. Apesar das boas atuações, o camiseta 39 falou sobre a cobrança do comandante.

“O professor pede bastante para a gente treinar o um contra um. Acredito que eu preciso melhorar muitas coisas. Ainda não consegui mostrar todo o nível do meu futebol, mas estou trabalhando firme e buscando aprimorar minhas técnicas. Além disso, a questão física também é uma preocupação”, comentou.

Com 64 pontos somados, o Santos está apenas três tentos atrás do Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Apesar da distância para o Flamengo ser de 14 tentos, Tailson ainda acredita no título do Campeonato Brasileiro.

“O Flamengo vem fazendo uma campanha excelente, muito fora da curva. Nós precisamos fazer a nossa parte, pois esses tropeços nos deixam vivos na briga pelo título do Brasileirão, que é o nosso objetivo para esta temporada”, finalizou.