Garotos da árvore levam faixa e pedem permanência de Sampaoli no Santos

Muitos torcedores do Santos estão apreensivos com a possibilidade de saída do técnico Jorge Sampaoli do Santos. Até mesmo as crianças que ficaram mais próximas do comandante iniciaram uma campanha para que o argentino permaneça na Vila Belmiro.

Os garotos que assistiam aos treinos do Peixe de cima de árvores e viraram amigos de Sampaoli fizeram um pedido especial. Durante o treino desta sexta-feira, eles chegaram a entrar no gramado do CT Rei Pelé e exibiram uma faixa com a mensagem “#FicaSampaoli”.

Veja também:

Sampaoli apresenta “meninos da árvore” ao filho na sua casa em Santos

Sampaoli tira crianças de árvore, traz para o CT do Santos e dá presente

Como publicado pela Gazeta Esportiva, Sampaoli irá aguardar o fim da temporada para decidir o futuro. Seu contrato com o Peixe é válido até o final de 2020. Ele está satisfeito com o desempenho do time em campo, mas demonstra muitas dúvidas sobre o que acontece nos bastidores do clube e também com o planejamento para o ano que vem.

Recentemente, o superintendente Paulo Autuori teve uma conversa especial com Sampaoli. O dirigente explicou o esforço para que os problemas internos enfrentados pelo Santos não tragam interferência direta no trabalho do elenco no dia a dia.