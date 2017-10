Sem Zeca e com volta de dupla, Santos relaciona 23 para o clássico

O Santos terá os retornos de Bruno Henrique e Victor Ferraz para o embate com o São Paulo, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, recuperado de dores na panturrilha esquerda, e o lateral, livre de lombalgia, apareceram na lista de 23 relacionados para o clássico.

Em contrapartida, Zeca foi cortado e nem viajou para a capital paulista. O lateral-esquerdo, que processou o Peixe e não deve mais atuar pelo clube, será substituído por Jean Mota.

Os últimos treinos do Santos antes do clássico foram fechados, porém, Levir chegou a testar uma formação com três volantes, trocando Copete por Alison.

Sendo assim, a tendência é que Peixe entre em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Matheus Jesus e Lucas Lima; Copete (Alison), Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Emiliano Vecchio, com infecção estomacal, desfalca a equipe neste sábado. Já o atacante Kayke, cortado da vitória sobre o Atlético-GO, no último domingo, por decisão da comissão técnica, volta a ficar no banco de reservas no clássico.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Caju

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Volantes: Alison, Matheus Jesus, Renato e Yuri

Meias: Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Oliveira, Serginho e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Lucas Crispim, Ricardo Oliveira, Kayke, Lucas Crispim e Vladimir Hernández