Sem Vagner Love, Santos vai atrás de Junior Brandão; empresário vê acerto próximo

Sem acordo por Vagner Love, do Besiktas-TUR, o Santos intensificará a negociação por Junior Brandão, artilheiro da Série B pelo Atlético-GO, com nove gols.

O Peixe fez uma primeira proposta ao Atlético e ouviu um “não”. A diferença, porém, não é tão alta. A pedida inicial foi de 1,5 milhão de euros (R$ 6,6 mi) por 70% dos direitos econômicos.

O empresário de Junior, Léo Feijó, vê o negócio com o Santos próximo. Vice-presidente e diretor do Atlético-GO, Adson Batista tem versão diferente.

“O Atlético-GO está com proposta oficial do Santos em mãos. Ainda há uma pequena distância entre o valor pedido e o valor oferecido, mas esperamos que os clubes entrem em acordo. Recebi sondagens de outros dois clubes da Série A e de times europeus, como de Portugal e Turquia”, disse o agente.

“Conversei com o Ricardo Gomes (executivo de futebol do Santos). Foi esclarecedora, mas não houve avanço. Não vai acontecer neste momento. Não senti nada irreal nem nada, mas senti que eles estão um pouco sem condição de avançar. Tem um grupo de gestão (comitê). Cada um com uma opinião… Falei que tenho outras propostas, que não quero vender agora e esperei uma proposta condizente, mas os senti travados. Não estamos desesperados, talvez pensar numa negociação só no fim do ano. Teria que ser algo que valesse muito a pena”, afirmou o dirigente do Atlético-GO.

Junior tem 22 anos e ficou animado com a procura do alvinegro, porém é grato à diretoria atleticana e não fará força para sair. Seu objetivo é ser negociado somente com a aprovação total do seu atual clube, sem deixar qualquer rusga. O contrato vai até o fim de 2020.