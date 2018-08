Janela fecha, e Santos não consegue contratar Vagner Love

O Santos tentou até o último minuto, mas não conseguiu contratar Vagner Love, do Besiktas-TUR. A janela internacional de transferências fecha às 23h59 desta quarta-feira.

O Peixe se acertou com Love com antecedência para um contrato de dois anos e meio, mas o Besiktas fez exigências, mudou as condições e inviabilizou o acordo. As conversas foram realizadas entre um intermediário alvinegro e a diretoria do clube em um hotel na Áustria, onde os turcos enfrentarão o LASK nesta quinta.

Vagner Love tem 34 anos e tem contrato até 30 de junho de 2020 com o clube turco. O Santos definiu o jogador ex-Corinthians e Flamengo como alvo nas últimas horas e passou a madrugada desta quarta em tratativas. O técnico Cuca foi contra a vinda de estrangeiros e a procura por uma “unanimidade” foi iniciada, sem sucesso.

Sem sucesso no exterior, o Santos volta a ter Junior Brandão, do Atlético-GO, como alvo principal. O Peixe tentou diversas opções nos últimos meses, como Love, Guerrero, Jonas, Jô, Marco Ruben, Joaquín Ardaiz, Di Santo, Jonatán Alvez, Barcos, Elkeson, Nicolás Blandi, Uribe, Gilberto, Tréllez, Felipe Vizeu, Calleri, Rafael Marques, Marcelo Moreno e Stuani.