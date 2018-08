Santos faz primeiros contatos por Junior Brandão e se assusta com pedida

Após o pedido do técnico Cuca, o Santos fez os primeiros contatos oficiais por Junior Brandão, do Atlético-GO, nesta sexta-feira. O clube procurou o empresário do atacante para saber sobre as condições. E se assustou.

O Peixe não terá vida fácil na negociação. O artilheiro da Série B com nove gols está valorizado no mercado e o Atlético promete a liberação apenas no caso de uma “proposta irrecusável”. O vazamento do interesse fez com que a pedida fosse mais alta do que o previsto anteriormente (R$ 4 milhões). A exigência é de 1,5 milhão de euros (R$ 6,6 mi) por 70% dos direitos econômicos.

O Atlético-GO não foi procurado diretamente, mas sabe do desejo santista e promete fazer um “leilão”. Há outras sondagens do futebol brasileiro e internacional. O contrato foi renovado em junho e agora é válido até o fim de 2020. O salário foi aumentado.

Junior tem 22 anos e ficou animado com a procura do alvinegro, porém é grato à diretoria atleticana e não fará força para sair. Seu objetivo é ser negociado somente com a aprovação total do seu atual clube, sem deixar qualquer rusga.

“Não fomos procurados por ninguém do Santos e nem estamos desesperados para vender o Junior. Ele é fundamental para nós”, disse Adson Batista, vice-presidente do Atlético-GO, à Gazeta Esportiva.

Um Plano B para Junior Brandão é Junior Santos, da Ponte Preta. O atacante de 23 anos ainda não foi procurado pelo Santos e a agrada a Cuca e alguns membros da diretoria.