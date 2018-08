Sem acerto com o Santos, Junior Brandão vai para o Ludogorets

Depois de algumas semanas de negociação frustrada com o Santos, Junior Brandão foi negociado com o futebol europeu. O Atlético-GO aceitou a proposta do Ludogorets-BUL, dirigido pelo técnico Paulo Autuori.

Brandão se destacou pelo Dragão na Série B do Campeonato Brasileiro, com nove gols. Ele tem 23 anos e iniciou a carreira apenas com 17, pelo Grêmio Osasco, e depois atuou pelo Taboão da Serra, Juventus da Seara, Ypiranga, Boa Esporte, Ferroviária, Novo Hamburgo e Primavera.

Junior Brandão foi indicado pelo técnico Cuca no Peixe. A pedida inicial do Atlético-GO foi de R$ 6 milhões, os números foram reduzidos após tratativas, mas, mesmo assim, o negócio não foi concretizado. O alvinegro só deve ter um novo centroavante em 2019.