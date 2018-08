Presidente do Santos diz que centroavante deve vir só em 2019

O Santos não deve contratar um centroavante em 2018. Depois de inúmeros insucessos no mercado, a tendência é que o Peixe siga com o mesmo elenco e acerte com um camisa 9 de renome para a próxima temporada.

O presidente José Carlos Peres elogia Gabigol e vislumbra a vinda de atletas sem contrato no fim do ano. Vagner Love, do Besiktas-TUR, está nos planos.

“Sim (centroavante só em 2019). Teremos muitos deles livres. E Gabigol está jogando muito bem e na posição que ele se anima”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

A última notícia ruim em relação ao centroavante foi o fim das negociações com o Atlético-GO por Junior Brandão. Antes, diversos nomes foram tentados e descartados, como Jonas, Jô, Guerrero, Marco Ruben, Nicolás Blandi, Marcelo Moreno, Elkeson, Barcos, Joaquín Ardaíz, etc.

Gabigol é o titular da posição neste momento. As alternativas de Cuca são Yuri Alberto, 9 de origem, e Eduardo Sasha. O técnico, inclusive, está descontente com a atuação do Santos no mercado. Após a chegada, há três semanas, o treinador indicou Nicolás Blandi, Vagner Love, Marcelo Moreno, Junior Brandão e Junior Santos.