São Paulo mostra interesse em Gustavo Henrique; Santos nega contato

O São Paulo segue buscando reformular seu elenco para fugir de vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após anunciar o retorno do ídolo Hernanes, o Tricolor agora busca um atleta para reforçar a zaga. Gustavo Henrique, do Santos, é um dos nomes que tem despertado interesse da diretoria são-paulina.

Internamente, o santista é apontado como o substituto ideal de Rodrigo Caio, que pode estar de saída para o Zenit, da Rússia. A ideia é trazer Gustavo Henrique por empréstimo, porém, o Peixe não está disposto a cedê-lo de graça. Os dirigentes do alvinegro, inclusive, negaram qualquer tipo de contato do rival para uma possível transferência.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o empresário do defensor, Fernando Cesar, disse que ouviu algumas conversas sobre o interesse são-paulino, mas ressaltou que também não recebeu nenhuma proposta oficial.

Um dos ‘trunfos’ do São Paulo para tentar o acerto com o zagueiro está no banco de reservas, afinal, foi com Dorival Júnior que Gustavo Henrique viveu sua melhor fase da carreira, em 2016, sendo titular absoluto ao lado de Luiz Felipe. O treinador, porém, despistou.

“Muitos nomes são ventilados, muita coisa vinha sendo conversada pela diretoria. Alguns inseridos na mídia com outros objetivos. Tudo tem que ser feito com calma, assim como foi com o Hernanes. Temos de estar atentos ao mercado, mas com sabedoria e dentro das possibilidades do clube”, disse Dorival em entrevista coletiva após a vitória do Tricolor sobre o Vasco, na última quarta, no Morumbi.

Revelado nas categorias de base do Santos, Gustavo Henrique está afastado dos gramados por quase dez meses por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em setembro de 2016.

Na última terça-feira, porém, o zagueiro de 24 anos voltou a treinar com bola e pode reforçar o Peixe já neste domingo, contra o Bahia, no Pacaembu, pela 16ª rodada do Brasileirão.