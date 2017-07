Gustavo Henrique, Zeca e Oliveira treinam e podem voltar contra o Bahia

O Santos pode ter três reforços de peso para o duelo contra o Bahia, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no Pacaembu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Henrique, Zeca e Ricardo Oliveira treinaram normalmente com o restante do elenco nesta terça-feira e têm chances de voltarem aos gramados.

O zagueiro, que está fora de combate desde setembro do ano passado, já está totalmente recuperado de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele vinha fazendo trabalhos de transição desde o início de junho e estava apenas recuperando as condições físicas nos últimos treinamentos.

Já Ricardo Oliveira não atua desde o dia 3 de junho, na derrota para o Corinthians, em Itaquera, pelo Brasileirão. De lá pra cá, o centroavante se recuperou de uma contusão no tornozelo e também ficou afastado dos gramados por causa de uma pneumonia.

Zeca, por sua vez, está liberado após ficar quase dois meses apenas fazendo trabalhos de prevenção por conta de dores na panturrilha esquerda. O lateral-esquerdo não joga desde o revés para o Cruzeiro, no último dia 28 de maio.

Por fim, o zagueiro Luiz Felipe segue fora de combate. O defensor ainda está passando por exercícios de reforço muscular na academia do CT. Ele já se recuperou de cirurgia no joelho, mas sofreu um edema na parte posterior da coxa direita, o que atrasou seu retorno em algumas semanas.