Santos x Bragantino pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos volta a campo neste domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
Onde assistir Santos x Bragantino ao vivo?
Pay-per-view: Premiere
Como o Santos chega ao confronto
O Santos vive um momento ruim e busca uma virada de chave contra o Bragantino. São sete jogos sem vitórias, contando todas as competições, e, caso não vença a equipe do interior paulista, irá completar um mês sem triunfar. Em seu último compromisso, o Peixe apenas empatou com o Recoleta pela Sul-Americana, por 1 a 1, e também segue sem resultados positivos pelo torneio continental.
No Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa a 16ª colocação, com 15 pontos, empatado com o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição. Portanto, uma vitória também seria fundamental para a equipe respirar na competição.
Para este domingo, o técnico Cuca ganhou o desfalque de Gabriel Brazão, advertido com o seu terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras no último sábado. Além dele, Lautaro Díaz, Gustavo Henrique, Thaciano e Vinicius Lira seguem entregues ao departamento médico e também são baixas para o Peixe, assim como Gabriel Menino, em transição física.
O treino desta sexta-feira no CT Rei Pelé! ⚪⚫ pic.twitter.com/wafk0nb5dA
— Santos FC (@SantosFC) May 8, 2026
Como o Bragantino chega ao confronto
Por sua vez, o Bragantino vem de uma goleada por 6 a 0 sobre o Blooming pela Copa Sul-Americana. O Massa Bruta também vem com um bom desempenho no Brasileirão e ocupa a sétima colocação, com 20 pontos somados, apenas três a menos que o Athletico-PR, que abre o G5.
Diante do Santos, a equipe terá os desfalques de Guzmán Rodríguez, Fabrício, Davi Gomes e Sant'Anna, todos lesionados. Por outro lado, o técnico Vágner Mancini terá o retorno de Juninho Capixaba, que cumpriu suspensão na última rodada, contra a Chapecoense.
Histórico de confronto entre Santos x Bragantino
As equipes se enfrentaram 52 vezes e o Santos leva vantagem no retrospecto. São 22 vitórias do Peixe contra 12 do Bragantino, além de 18 empates.
Últimos duelos
- 25/01/2026 - Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino - Campeonato Paulista
- 28/09/2025 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro
- 27/04/2025 - Santos 1 x 2 Red Bull Bragantino - Campeonato Brasileiro
- 02/03/2025 - Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino - Campeonato Paulista
- 27/03/2024 - Santos 3 x 1 Red Bull Bragantino - Campeonato Paulista
Estatísticas
Santos no Brasileirão
- 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas
- 19 gols marcados
- 22 gols sofridos
- Artilheiro: Gabigol (4 gols)
Bragantino no Brasileirão
- 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas
- 17 gols marcados
- 16 gols sofridos
- Artilheiro: Isidro Pitta (5 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação so Santos
Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol
Técnico: Cuca
Provável escalação do Bragantino
Tiago Volpi; Pedro Henrique, Alix, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Sosa, Gabriel e Sasha; Lucas Barbosa, Herrera e Isidro Pitta
Técnico: Vágner Mancini
Arbitragem de Santos x Bragantino
- Árbitro: Alex Gomes Stefano
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Daniella Coutinho Pinto
- VAR: Márcio Henrique de Gois
Ficha técnica
- Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Vila Belmiro
- Onde Assistir: Premiere