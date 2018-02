Santos terá dificuldade para encontrar Neymar na França; entenda

O vice-presidente do Santos, Orlando Rollo, foi à França nesta semana para tentar reaproximar Neymar do Peixe. O dirigente, porém, terá muitas dificuldades para cumprir o objetivo na Europa.

Os pais de Neymar estão no Brasil e não há qualquer reunião marcada em Paris. O craque do PSG tem a orientação de só conversar com o Santos ou qualquer outro clube na presença de seu pai e representantes. Dessa forma, Rollo teria que “tirar um coelho da cartola” para se encontrar com o atacante na Europa.

Melhorar a relação desgastada com Neymar é um dos objetivos da atual diretoria, presidida por José Carlos Peres. Especulou-se que a viagem de Rollo à Europa incluiria o interesse em Paulo Henrique Ganso, do Sevilla-ESP, mas não há planos de negociar com qualquer reforço.

Se Rollo conseguir o encontro, há a intenção de dizer para o camisa 10 da seleção brasileira que o Peixe quer acabar com qualquer ação na Justiça e trazer o Menino da Vila para perto novamente. Ele se distanciou do clube durante a gestão Modesto Roma, que processou a sua família pela negociação polêmica com o Barcelona em 2013. E para piorar, Neymar ficou mais próximo do Palmeiras e chegou a admitir que torcia para o rival na infância.

Nas últimas semanas, o Peixe fez algumas postagens homenageando Neymar, como na lembrança de sua estreia como profissional. O resultado ainda não surtiu efeito e o camisa 10 da seleção brasileira não respondeu às mensagens. O pai do craque, porém, curtiu uma das publicações.