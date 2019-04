Santos “some” após acertar forma de pagamento de Jobson ao Red Bull

A negociação entre Santos e Red Bull por Jobson tem tudo para virar mais uma novela. O Peixe acertou o modelo de pagamento depois de mudar as condições, mas “sumiu” nesta sexta-feira.

Entre quinta e sexta, o RB aceitou um “sinal” de R$ 1,5 milhão, com R$ 2,5 milhões parcelados, por 70% dos direitos econômicos. O contrato foi enviado pelo clube de Campinas, porém, o Alvinegro não deu retorno nesta sexta.

O presidente José Carlos Peres e o departamento jurídico não foram encontrados. Red Bull e o empresário de Jobson acreditam que o sumiço tenha a ver com a correria para pagar os salários – o Santos fez a operação bancária e todos receberão até segunda-feira.

A demora do Peixe para finalizar o acordo encaminhado ainda em fevereiro irrita os envolvidos. Jobson fez exames na última terça-feira e ainda não foi liberado para treinar. Mesmo com todos esses percalços, o Alvinegro não vê chance do negócio melar.

A expectativa de Jobson é estar à disposição contra o Atlético-GO no dia 11, na reinauguração da Vila Belmiro, em confronto válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Jobson tem 23 anos e foi revelado pelo Palmeiras e estava no Náutico antes de ser destaque pelo Red Bull. O atleta deu seus primeiros passos na carreira em escolinha de futebol do Santos.