Com história antiga no Santos, Jobson se vê perto de “retorno”

O Santos vê uma questão de tempo para contratar Jobson, do Red Bull Brasil. Há um acerto prévio com o volante e falta combinar o modelo de negócio com a equipe de Campinas.

O Peixe costura um acordo para pagar R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos entre junho e julho. Jobson abriu mão de negociar com Atlético-MG, Athletico-PR e um clube da Itália para atuar no Alvinegro, onde tudo começou.

Jobson deu seus primeiros passos na carreira em uma escolinha do Santos, numa unidade de Itapecerica da Serra. Seu primeiro técnico, Flavio Antunes, participa da franquia Meninos da Vila até hoje.

Flavio foi ao Pacaembu com parte dos alunos na ida entre Santos e Red Bull, no Pacaembu, no último sábado (veja o vídeo abaixo). Jobson o reencontrou e conversou com as crianças. O Red Bull acabou eliminado nas quartas de final depois de 2 a 0 para o Peixe na ida e 0 a 0 na volta, no Moisés Lucarelli.

Depois do empate, Jobson teve os “primeiros contatos” com o elenco santista, pessoalmente e nas redes sociais. O atleta está decidido em reforçar o Santos para retomar a sua história da infância e ser dirigido por Jorge Sampaoli. O argentino o elogiou em entrevista coletiva.

“Jobson chamou a atenção durante todo o Paulista. Muita qualidade. Tivemos precaução em pressionar ele na defesa, porque o Red Bull joga por meio dele”, disse o treinador.

Jobson tem 23 anos e foi revelado na base do Palmeiras, onde não teve espaço. Antes de chamar a atenção no Red Bull, o meio-campista atuou no Náutico.