Santos renovará com Vitor Bueno para contratar Derlis González

O Santos renovará o contrato de Vitor Bueno para acertar a vinda do atacante Derlis González, do Dínamo de Kiev-UCR, por empréstimo.

O Peixe deve anunciar Derlis por empréstimo de dois anos nesta terça-feira, na troca por Bueno por duas temporadas no Dínamo. Como tem contrato até 31 de maio de 2020, o meia tende a renovar até o fim de 2021. O paraguaio também estenderá seu vínculo na Ucrânia. O valor de compra fixado da dupla será o mesmo.

Derlis González vai à Baixada Santista na manhã desta terça para ser apresentado ao novo time. Falta apenas um documento ser enviado pelo Dínamo para o alvinegro poder anunciar. Enquanto isso, Vitor Bueno está há 12 dias na Ucrânia, sem treinar, à espera de um desfecho positivo.

A negociação chegou a ser encerrada e Derlis e seu empresário reclamaram da postura do presidente José Carlos Peres. O atleta acusou o clube de não cumprir acordo verbal. O Santos revelou exigências fora do padrão, como carro, casa e passagens de luxo. Dias depois as tratativas foram retomadas e um denominador comum foi alcançado.

A prioridade do Dínamo de Kiev foi liberar o paraguaio ao Santos para contar com Vitor Bueno. Por esse motivo uma proposta do Olímpia-PAR foi recusada e a janela do país se encerrou na última sexta-feira. O atacante foi oferecido a alguns clubes recentemente, como Flamengo, Grêmio e Internacional, sem sucesso.

Caso Derlis González realmente seja contratado, o Santos terá seu terceiro reforço estrangeiro para o segundo semestre. Bryan Ruiz e Carlos Sánchez já foram apresentados. Há ainda a procura por meio-campista defensivo e, principalmente, um centroavante.

Derlis tem 24 anos, 1,72m de altura e é polivalente. No Dínamo, jogou aberto pela esquerda. Na seleção do Paraguai, o atacante é utilizado pela direita. E as funções de meia e segundo atacantes já foram desempenhadas. Ele foi revelado pelo Rubio Ñu e passou pelo Benfica B, Guarani, Olimpia e Basel. O atacante tem contrato até junho de 2020.