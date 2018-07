Ricardo Gomes promete “um 9 de talento”; Santos mira Jonas e argentino

O executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, prometeu a contratação de um camisa 9 de talento em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. O objetivo é trazer uma novidade para o elenco dirigido pelo técnico Cuca nos próximos dias.

O Peixe não iniciou negociações, mas tem dois novos centroavantes na mira: Jonas, do Benfica-POR, e Germán Cano, do Independiente Medellín-COL. O brasileiro tem contrato até junho de 2019 e não descarta voltar ao Brasil. O argentino possui vínculo até o fim do ano e pode assinar um pré-acordo com qualquer clube para sair de graça em janeiro. Ele é avaliado pelo Transfermarkt em 2 milhões de euros (R$ 8,7 mi)

“Tem nomes na mira e teremos boas notícias nos próximos dias. Não é de agora. É mais um 9 com talento, não tem que ser qualquer 9. Teremos boas notícias nos próximos dias”, disse Ricardo Gomes.

Jonas e Cano agradam ao presidente José Carlos Peres. O primeiro tem 34 anos e atuou no próprio Santos entre 2006 e 2007. O segundo tem 30 anos e foi revelado pelo Lanús. Ele passou por Chacarita Jr, Colón, Deportivo Pereira, Nacional e Pachuca.

Outra opção era Joaquín Ardaíz, do El Tanque Sisley. O uruguaio de 19 anos passa por imbróglio e a proposta do Santos de 1,5 milhão de dólares (R$ 6 mi) foi recusada. As tratativas foram paralisadas.