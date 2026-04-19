Santos perde três titulares por suspensão para enfrentar o Bahia

O Santos não poderá contar com três jogadores titulares para o confronto com o Bahia, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol, Igor Vinícius e Gustavo Henrique receberam o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, neste domingo, e cumprirão suspensão no próximo jogo pela competição nacional.

Quando o Santos vencia o Fluminense por 1 a 0, o lateral direito Igor Vinícius fez falta dura em Serna e foi advertido. Na sequência, com o jogo já empatado, o meio-campista Gustavo Henrique derrubou Serna na entrada da área e também recebeu o amarelo.

Ainda no primeiro tempo, Gabigol foi agarrado por Bernal no meio do campo e sofreu a falta. Porém, reclamou muito com o árbitro Wilton Pereira Sampaio e foi amarelado. Assim, o time comandado pelo técnico Cuca perde três peças importantes para o próximo jogo.

Menino da Vila ☑️

Santista ☑️

& Cruel ☑️ pic.twitter.com/UhO3u9kPoT — Santos FC (@SantosFC) April 19, 2026



O substituto da lateral direita do Santos, portanto, deve ser Mayke, que voltou a aparecer entre os relacionados contra o Fluminense. Ele foi desfalque nos últimos jogos por ter feito um tratamento com corticoides no joelho, substância que poderia acusar no exame antidoping.

A missão de Cuca para encontrar alternativas no meio-campo e no ataque deve ser mais delicada, já que Rony e Gabriel Menino, jogadores das posições, estão lesionados e podem não retornar contra o Bahia.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp