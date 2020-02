Santos reencontra adversário da estreia de Sampaoli

O Santos volta a campo neste domingo, às 19h (Brasília) em Araraquara, contra o mesmo adversário da estreia de Jorge Sampaoli em 2019: a Ferroviária. Mais de um ano depois, apenas quatro jogadores devem seguir como titulares para o duelo deste fim de semana, válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

O zagueiro Luiz Felipe, os volantes Alison e Diego Pituca, além do meio-campista Carlos Sánchez, jogaram em 2019 e devem entrar em campo em 2020. Jean Mota é outro que segue no elenco, mas não deverá sair como titular.

Na temporada passada, o encontro entre o Peixe e a Ferroviária aconteceu na Vila Belmiro, pela 1ª rodada do Estadual. Sem Bruno Henrique de última hora e com variações táticas ao longo do jogo, a equipe comandada por Sampaoli marcou apenas no 2º tempo, com Jean Mota.

A maior parte do time, porém, não segue mais no Santos, caso do goleiro Vanderlei, dos defensores Victor Ferraz, Gustavo Henrique e Orinho, e dos atacantes Felippe Cardoso e Yuri Alberto.

Se em 2019 a partida marcava um início de trabalho, neste fim de semana, o duelo contra o time de Araraquara é uma nova oportunidade de testes para Jesualdo. O Santos lidera com folga o grupo A e pode aumentar a vantagem na ponta com novo triunfo.

