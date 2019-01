Sampaoli diz que contava com Bruno Henrique e critica empresários

O técnico Jorge Sampaoli não escondeu sua insatisfação com a situação do atacante Bruno Henrique, que não apareceu na concentração do Santos para a partida contra a Ferroviária, neste sábado, na Vila Belmiro. Instruído pelos seus empresários a não jogar, nas palavras do próprio treinador, o jogador seria titular da equipe alvinegra neste início de ano.

“A única coisa que posso falar do Bruno Henrique é que ele não se apresentou na concentração. Tentei falar com a diretoria. Iria jogar como titular. Sempre manifestei desde o dia que cheguei que contaria com ele. Isso é com ele e com a diretoria”, comentou o comandante.

Sampaoli já havia deixado claro que contava com o atleta, titular durante toda a temporada de 2017 e que passou por um problema no olho esquerdo no começo do ano passado, dificultando seu aproveitamento. Para o argentino, a atitude de Bruno Henrique foi só mais um exemplo da ingerência dos empresários no futebol.

“Nesse tipo de situação que o jogador vai ganhar mais dinheiro em outro lugar, não posso falar especificamente do caso de Bruno. Quem manda são os empresários, dizem para não se apresentar e ele não vem”, concluiu o técnico.

O treinador agora terá alguns dias de treinamento e descanso antes de voltar ao gramado. Na próxima rodada, os comandados de Sampaoli farão seu primeiro jogo como visitante diante do São Bento, na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Sorocaba.