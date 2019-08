Santos não relaciona jogadores sub-20 pela 1ª vez com Sampaoli

A lista de relacionados do Santos para enfrentar o São Paulo neste sábado, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, chama a atenção pela falta de Meninos da Vila.

João Paulo (24), Lucas Veríssimo (24), Gustavo Henrique (26) e Alison (26) são os representantes da base santista entre os 23 chamados por Jorge Sampaoli. O “novato” dentre esses quatro é Veríssimo, promovido em 2016.

A média de idade do grupo para o clássico é de 27 e o mais novo é Felipe Jonatan (21), revelado pelo Ceará. No primeiro semestre, foi comum ver Rodrygo e Jean Lucas entre os titulares e garotos sempre entre as opções no banco de reservas, como Kaio Jorge.

A chegada dos reforços Luan Peres, Pará e Lucas Venuto diminuiu o espaço dos jovens. Cadu, Sandry e Ivonei reforçarão o sub-17 e Allanzinho, Tailson e Kaio Jorge estarão no sub-20 neste fim de semana.

O técnico Sampaoli trabalha com o grupo grande de sparrings no dia a dia do elenco principal e diz que revelar atletas é obrigação no Santos. O objetivo do argentino é preparar a fornada de Meninos da Vila para 2020.

Veja os relacionados do Santos para enfrentar o São Paulo:

Goleiros: Everson, Vanderlei e João Paulo

Laterais: Victor Ferraz, Pará, Jorge e Felipe Jonatan

Zagueiros: Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Luan Peres

Meio-campistas: Diego Pituca, Carlos Sánchez, Alison, Evandro e Jean Mota

Atacantes: Derlis González, Soteldo, Eduardo Sasha, Marinho, Lucas Venuto e Uribe

