Meninos da Vila perdem espaço e reforçam sub-17 e sub-20 do Santos no fim de semana

Com Luan Peres, Pará e Lucas Venuto à disposição de Jorge Sampaoli para o clássico contra o São Paulo, os Meninos da Vila perderam espaço e reforçarão as equipes sub-17 e sub-20 do Santos no fim de semana.

Allanzinho, Tailson e Kaio Jorge atuarão pelo sub-20 contra o Sport no domingo, às 11h, no Ulrico Mursa, pela nona rodada do Brasileiro da categoria.

Cadu, Sandry e Ivonei estarão com o sub-17 diante do Sertãozinho neste sábado, às 11h, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, pela 17ª rodada do Paulista da categoria.

Sandry e Tailson renovaram o contrato nesta semana e são bem avaliados pelo técnico Jorge Sampaoli. Allanzinho, Kaio Jorge, Cadu e Ivonei foram opções no banco de reservas recentemente. Jobson e Alexandre Tam, que atuaram pelo Brasileiro de Aspirantes contra o Vitória na última quinta-feira, também ficam fora do clássico.

