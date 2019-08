Dois por cada vaga: reforços e renovações acirram briga no banco do Santos

As contratações de Luan Peres, Pará e Lucas Venuto e as renovações com Sandry e Tailson acirram ainda mais a briga por espaço no banco de reservas do Santos.

Como o técnico Jorge Sampaoli leva dois goleiros reservas por partida (Vanderlei e João Paulo/John), há 21 jogadores e 10 vagas. A tendência é de “sobrar” para os Meninos da Vila.

Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Victor Ferraz, Jorge, Felipe Jonatan, Alison, Jean Mota, Diego Pituca, Carlos Sánchez, Evandro, Soteldo, Eduardo Sasha, Marinho e Derlis González têm “vaga cativa” e raramente ficam fora dos jogos.

Dessa forma, é possível imaginar quatro lacunas para 15 atletas: Luan Peres, Wagner Leonardo, Pará, Cadu, Cueva, Jobson, Sandry, Ivonei, Kaio Jorge, Lucas Venuto, Tailson, Allanzinho, Alexandre Tam, Yuri Alberto e Uribe.

Reforços aprovados por Sampaoli, Luan, Pará e Lucas Venuto devem ser prioridade quando estiverem 100% fisicamente. O último espaço ficaria com o quinto estrangeiro permitido, Cueva ou Uribe, ou Kaio Jorge, jovem sem minutos depois da Copa América, mas sempre com a delegação.

Veja os jogadores à disposição de Jorge Sampaoli no elenco profissional (sem contar os sparrings):

Goleiros: Everson, Vanderlei, João Paulo e John

Zagueiros: Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Wagner Leonardo e Luan Peres

Laterais: Pará, Victor Ferraz, Cadu, Jorge e Felipe Jonatan

Meio-campistas: Alison, Cueva, Jobson, Jean Mota, Diego Pituca, Sánchez, Evandro, Sandry e Ivonei

Atacantes: Soteldo, Kaio Jorge, Eduardo Sasha, Lucas Venuto, Tailson, Marinho, Derlis González, Allan, Uribe, Yuri Alberto e Alexandre Tam

