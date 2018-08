Santos se anima com melhora de Gabigol, mas não desiste de centroavante

O Santos não desistiu de um centroavante depois do insucesso na negociação com Vagner Love e conversa com o Atlético-GO por Junior Brandão. Enquanto isso, o Peixe se anima com a melhora de Gabigol.

Contestado por oscilações durante a temporada, o camisa 10 foi bem contra o Atlético-MG e Cruzeiro, com um gol em cada jogo. Com liberdade para se movimentar e sair da área, o atacante mostrou bom rendimento na função de “falso 9” com o técnico Cuca.

Após colocá-lo na reserva no empate com o Ceará, o treinador apostou em Gabriel como um centroavante móvel, sem exigir as características de um legítimo 9, como fazer o pivô, cabecear e levar a melhor fisicamente sobre os adversários. Cuca vê o Menino da Vila com possibilidade de atuar como Gabriel Jesus no Palmeiras sob seu comando.

Gabigol fez o primeiro do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira, em finalização de fora da área. E no segundo, saiu da área para servir Rodrygo antes do cruzamento. Bruno Henrique foi quem apareceu como um centroavante para marcar de cabeça.

“Tem que perguntar para o Gabigol qual posição preferida. Ele é polivalente, centroavante, mas não de costas. Ele pode ser um definidor, mas sem ficar só dentro da área. Temos que achar uma alternativa para ele ser bem utilizado. É muito importante para nós”, disse Cuca, em entrevista coletiva recente.

Artilheiro do Santos em 2018, Gabriel Barbosa tem 15 gols em 34 jogos na temporada, uma média de 0,44 por partida. Ele está emprestado pela Internazionale-ITA até dezembro.