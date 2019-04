Santos monitora mercado em busca de substituto para Rodrygo

O Santos monitora o mercado em busca de um substituto para Rodrygo – o camisa 11 se apresentará ao Real Madrid no dia 15 de julho.

O Peixe cogita contratar até dois jogadores e começa a filtrar as opções. Duas delas são Pedro Rocha, do Spartak Moscou-RUS, e Marcinho, do Fortaleza. Michael, do Goiás, é desejo antigo e segue no radar. Antes o Alvinegro confirmou interesse em Osman, do Red Bull Brasil, e Morato, do Ituano.

Ex-Grêmio, Pedro Rocha tem 24 anos e contrato com o Spartak até 30 de junho de 2021. No início do ano, os russos pediram 12 milhões de euros (R$ 52 mi). O Alvinegro tentaria o reforço apenas na próxima janela internacional de transferências, em julho.

Revelado pelo Internacional, Marcinho tem 23 anos e contrato até o fim de 2019 com o Tricolor. Ele viria como aposta, a princípio para compor elenco. O departamento de análise ficou impressionado com vídeos do atleta.

Por fim, Michael, do Goiás, segue em pauta. Ele tem 23 anos e é o principal destaque do Esmeraldino. O clube recusou R$ 11 milhões no início da temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com