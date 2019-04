Presidente do Santos aguarda aval de Sampaoli para negociar com Morato

O presidente do Santos, José Carlos Peres, aguarda o aval do técnico Jorge Sampaoli para negociar com o atacante Morato, do Ituano.

O jogador de 26 anos é bem avaliado pelo presidente, mas ainda não há negociação em andamento.

“Preciso conversar com o nosso treinador, ele que determina. Não adianta contratar e o técnico não escalar. (Morato) é um jogador que interessa. Já falo dele desde o jogo contra o Santos (5 a 1 para o Ituano). Não chegamos a procurar, estamos focados na semifinal, mas se ele (Sampaoli) falar que quer, vamos atrás. Sem dúvida”, disse o presidente.

Morato tem contrato até 2 de maio de 2021 e, ao lado de Martinelli, é destaque na equipe do interior. O atleta e seu empresário têm boa relação com o gestor Juninho Paulista e isso poderia facilitar a saída para um grande clube.

Morato iniciou a carreira no Olé Brasil e passou por Gyeongnam-COR, Ferroviária, Mogi Mirim, Boa Esporte e Ituano antes de chegar ao São Paulo. Sem destaque no Tricolor, atuou pelo Sport e retornou ao time de Itu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com