Santos negocia a contratação de Osman, do Red Bull Brasil

O Santos negocia a contratação de Osman, meia-atacante do Red Bull Brasil. A informação foi inicialmente publicada pelo Diário do Peixe e confirmada à Gazeta Esportiva pelo presidente José Carlos Peres.

Osman foi revelado nas categorias de base do Peixe e tem 26 anos. Seu contrato com o Red Bull vai apenas até o dia 30 de abril e ele fica livre para assinar com qualquer clube. Há outras equipes da Série A interessadas.

O jogador foi um dos nomes no radar do técnico Jorge Sampaoli e avaliado pela análise de desempenho ao longo do Campeonato Paulista. Ele fez dois gols em 12 partidas na competição.

Osman deu trabalho ao Alvinegro durante as quartas de final do Paulistão e foi um dos motivos para Sampaoli deixar Rodrygo no banco e escalar Copete na volta, no Moisés Lucarelli, preocupado com o ataque do RB pelos lados do campo. Ele iniciou pela esquerda e terminou pela direita, onde acertou um chute no travessão no segundo tempo.

Além de Osman, o Santos tem interesse no volante Jobson, também do Red Bull. Com ele, porém, a negociação já está avançada.

