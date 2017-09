Santos fecha treinos e faz mistério antes de decisão na Libertadores

O Santos já está em clima de decisão. Após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Peixe se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, mirando o duelo contra o Barcelona de Guaiaquil, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta das quartas de final da Libertadores.

E o técnico Levir Culpi pretende fazer mistério com relação ao time que entrará em campo. Ele decidiu fechar os dois últimos treinos antes da ‘final’ contra os equatorianos. Sem contar com Renato e Lucas Lima, lesionados, o comandante usará as últimas atividades para definir quem substituirá a dupla no meio.

A tendência é que Vecchio entre na vaga de Renato e Jean Mota seja o responsável por armar a equipe nesta quarta. Além disso, Levir também mostrará diversos vídeos do Barcelona-EQU ao elenco, apontará os erros cometidos no jogo de ida, na semana passada, e também fará os atletas treinarem pênaltis.

O empate por 1 a 1 no Equador deixou aberto o confronto de volta. Uma vitória simples ou um empate em 0 a 0 garantem o alvinegro na semifinal. Caso a partida termine em 1 a 1, a decisão será nas penalidades.