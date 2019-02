Santos escolhe técnico para assumir a equipe sub-20

O Santos escolheu nesta semana um novo técnico para assumir a equipe sub-20: Marcio Zanardi, do Guarani. A equipe de Campinas chamou a atenção do Peixe ao chegar na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

O profissional de 40 anos tem passagem pela base do Corinthians e Portuguesa e é esperado no Peixe nesta semana para assinar o contrato. Ele já informou ao Bugre sobre o desejo de sair.

Zanardi superou a concorrência de outros treinadores como Fábio Matias, do Figueirense, e Márcio Griggio, do São Caetano. A decisão do departamento de futebol de base do Alvinegro não foi unânime.

Marcio Zanardi substitui Emerson Ballio, chamado às pressas para a Copinha depois de Leandro Mehlich ser demitido pelo vazamento de áudio com críticas ao elenco.

O sub-20 santista foi eliminado na primeira fase da competição e saiu precocemente de todos os campeonatos em 2018. A diretoria monitora atletas e espera reforçar o time nos próximos dias.

O presidente José Carlos Peres chamou Paulo Bracks, executivo de futebol de base do América-MG, para uma conversa, mas recuou e não fez qualquer contato recente. O mandatário está em dúvida sobre mudar o departamento, chefiado atualmente por Marco Maturana.

