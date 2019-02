Santos negocia com dois e monitora outros destaques da Copinha

O Santos negocia com dois jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior: o lateral-esquerdo Rickson, da Portuguesa, e o atacante Luís Felipe, do Boavista. A conversa mais avançada é com o centroavante do clube carioca.

O departamento de base do Peixe fez uma lista com cerca de 20 nomes após a Copinha, mas, na maioria dos casos, viu valores fora da realidade. Quem mais chama a atenção é Gabriel, meia do São Caetano e um dos melhores em campo na vitória por 2 a 1 justamente sobre o Alvinegro durante a primeira fase da competição.

Gabriel Martinelli, destaque da Copa São Paulo e já titular do time titular do Ituano no Campeonato Paulista, foi procurado pelo Santos há aproximadamente seis meses. Àquela altura, porém, a equipe do interior já falava em promovê-lo para negociar com o futebol europeu.

O presidente José Carlos Peres analisa mudanças para as categorias de base e pensa na contratação de Paulo Brack, chefe do departamento no América-MG.

