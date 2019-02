Santos quer mudanças na base e pensa em diretor do América-MG

O Santos quer mudanças nas categorias de base depois de mais uma campanha decepcionante na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com eliminação na primeira fase. A principal decisão pode ser a saída do gerente Marco Antônio Maturana.

Para a possível substituição, o Peixe pensa em Paulo Bracks, executivo de futebol de base do América-MG. O presidente José Carlos Peres já manifestou interesse e quer uma reunião nos próximos dias. A ideia é profissionalizar o departamento e implantar uma metodologia de trabalho.

Bracks é advogado, tem 37 anos e é formado em gestão do futebol e análise de desempenho. Ele realizou especialização em clubes da Inglaterra e Espanha, além de ter atuado no no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O profissional foi diretor de competições da Federação Mineira de Futebol (FMF) entre 2014 e 2018 e é professor em cursos de gestão do futebol e Licença A de Treinadores pela CBF Academy.