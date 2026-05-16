Santos encerra preparação para último jogo de Neymar antes da convocação; veja provável escalação

O Santos encerrou a preparação para enfrentar o Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo que acontece às 11 horas (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Este será o último jogo de Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo.
Ausente em todas as listas de Carlo Ancelotti até o momento, o camisa 10 do Peixe vive a expectativa de ser convocado para disputar o Mundial, que acontece entre junho e julho deste ano, pela Seleção Brasileira.
Neymar, portanto, deve ser titular na equipe de Cuca, que conta com outros desfalques. Não estão à disposição do treinador Thaciano, Zé Rafael e Vinícius Lira. Além deles, na última partida, pela Copa do Brasil, o Peixe perdeu
João Schmidt e Gabriel Menino, ambos com lesão muscular na parte posterior da coxa direita.
Por outro lado, o zagueiro Luan Peres, recuperado de uma fratura na mão esquerda que o deixou de fora dos últimos dois compromissos, volta ao time e briga por uma vaga com Adonis Frías, que formou a dupla de zaga com Lucas Veríssimo em sua ausência.
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⚫⚪ Provável escalação
Assim, a provável escalação do Santos conta com: Gabriel Brazão, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Igor Vinícius, Escobar, Oliva, Arão, Rollheiser, Neymar, Gabriel Bontempo e Barreal.
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Detalhes do jogo
Jogo: Santos x Coritiba
Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 11h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)