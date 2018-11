Santos encaminha permanência de um dos auxiliares de Cuca

O Santos deve manter um dos membros da comissão técnica de Cuca para 2019: o auxiliar Eudes Pedro, responsável também pela integração entre as categorias de base e o departamento profissional.

Eudes seria o único remanescente da comissão: o auxiliar Cuquinha, o preparador físico Carlinhos Neves e o observador técnico Daniel Cerqueira devem esperar a recuperação do problema cardíaco de Cuca.

A permanência de Eudes está praticamente sacramentada. A dúvida é se ele continuará no clube normalmente, com as mesmas funções, ou se será o técnico do Vitória de Santo Antão no Campeonato Pernambucano. O Peixe está perto de anunciar uma parceria com o clube.

A ideia é utilizar cerca de 10 atletas da equipe sub-23 no Estadual. A categoria foi extinta no Alvinegro e ainda há vários jogadores com contrato. O Santos pretende dar vitrine a este grupo para que sejam negociados ou até utilizados no elenco principal da próxima temporada.

O Santos pretende anunciar o novo técnico ainda em 2018. Abel Braga é o preferido. Roger Machado é uma das alternativas.