Presidente do Santos fala em “pequena lista” com Abel e Roger

O presidente do Santos, José Carlos Peres, falou que tem uma pequena lista com opções para substituir o técnico Cuca.

Em entrevista à Rádio 98 FM, Peres revelou dois nomes: Abel Braga, o preferido, e Roger Machado. Ambos estão livres no mercado.

“Abel é um dos cotados, excelente técnico. Está entre três ou quatro melhores do Brasil”, disse Peres.

“Roger Machado é um dos que estão na lista. Fizemos uma lista com poucos técnicos. Sem dúvida alguma ele consta. Ainda conversaremos sobre o melhor perfil para o clube”, completou.

O Santos tentou Abel Braga duas vezes neste ano, antes de Jair Ventura, em dezembro, e de Cuca, em julho. O problema, no momento, é o salário alto e a concorrência do futebol brasileiro e também do exterior.

O presidente José Carlos Peres aposta em vontade antiga de Abel em assumir o Santos. De acordo com o mandatário, o treinador é santista de coração. Roger Machado, ex-Palmeiras e Grêmio, é uma das alternativas. Pesa a seu favor o salário menor.