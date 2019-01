Santos empresta Romário para o Red Bull Brasil no Paulistão

O Santos emprestou Romário para o Red Bull Brasil até o fim do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo nem apareceu na reapresentação do elenco profissional na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Sem Romário, o Peixe fica apenas com Orinho, de volta após empréstimo à Ponte Preta, para a posição. O empréstimo de Dodô pela Sampdoria-ITA se encerrou na última segunda-feira e a permanência é incerta.

Contratado pelo Alvinegro em dezembro de 2017, Romário não emplacou e passou por Ceará e Guarani na última temporada. Seu vínculo vai até o fim de 2022.