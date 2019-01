Santos se reapresenta com Sampaoli e sete ausências; veja lista

O Santos se reapresentou na tarde desta quarta-feira para o início da temporada de 2019. Foi o primeiro contato do novo técnico Jorge Sampaoli com o elenco. Dodô, sem contrato após o fim de empréstimo da Sampdoria-ITA, não apareceu, assim como Gabigol, que já se despediu pelas redes sociais, e Rodrygo, com a seleção brasileira sub-20. Derlis González não veio por causa da insatisfação com o atraso no direito de imagem.

O argentino foi a única grande novidade do Peixe para o começo do ano e comandou um treino físico. Nenhum reforço foi apresentado até aqui. E sete retornaram de empréstimo – Matheus Ribeiro, o único a obter liberação, seguiu no Figueirense. John foi para a Portuguesa Santista e Léo Cittadini para o Atlético-PR.

Alguns jogadores sofreram com o trânsito e se atrasaram, como Vladimir e Bruno Henrique – o atacante chegou a tempo, perto do fim da atividade. João Paulo teve o voo cancelado e não chegou a tempo. Carlos Sánchez avisou o clube e foi liberado para treinar nesta quinta. Leandro Donizete, com problema médico não divulgado, terá de passar por cirurgia. Lucas Veríssimo (estiramento em ligamento do joelho direito) e Anderson Ceará (cirurgia no joelho direito) ficaram no DM. O lateral-esquerdo Romário foi emprestado para o Red Bull Brasil.

Os zagueiros Fabián Noguera e Cleber Reis, o lateral-esquerdo Orinho, os meias Rafael Longuine e Matheus Oliveira e o centroavante Rodrigão estiveram no CT Rei Pelé. Todos têm futuro incerto. Sabino, Juliano e Diego Cardoso, do extinto time sub-23, e Kaio Jorge, com renovação emperrada, participaram da movimentação.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Noguera, na mira do Estudiantes, e Rodrigão, com propostas da Ponte Preta, Guarani e Coritiba, não devem ficar. Orinho, de volta depois de atuar na Ponte, e Longuine, destaque na Série B pelo Guarani, estão nos planos.

Vanderlei, Victor Ferraz, Diego Pituca, Yuri e Jean Mota treinaram normalmente. O goleiro foi procurado por São Paulo e Flamengo, o lateral-direito também foi alvo do Tricolor, Pituca ainda não acertou a sua renovação contratual, Yuri tem oferta do Fluminense e Jean do Bahia e Fortaleza, e Bruno negocia com Cruzeiro e Flamengo.

A estreia do Santos no Campeonato Paulista será contra a Ferroviária, dia 19, na Vila Belmiro. Antes, o Peixe disputará amistoso com o Corinthians, dia 13, em Itaquera, às 17h (de Brasília).

Veja os 31 jogadores presentes na reapresentação do Santos

Goleiro: Vanderlei

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes e Orinho

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Sabino, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Kaique Rocha, Cleber Reis e Fabián Noguera

Meio-campistas: Alison, Anderson Ceará, Yuri, Juliano, Jean Mota, Diego Pituca, Guilherme Nunes, Bryan Ruiz, Gabriel Calabres, Rafael Longuine e Matheus Oliveira

Atacantes: Felippe Cardoso, Eduardo Sasha, Arthur Gomes, Yuri Alberto, Diego Cardoso, Copete, Kaio Jorge, Bruno Henrique e Rodrigão