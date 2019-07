Santos empata com a Ponte Preta em jogo-treino no CT Rei Pelé

Dando sequência ao período de treinamentos durante a pausa para a Copa América, o Santos recebeu a Ponte Preta no CT Rei Pelé para um jogo-treino. Com portões fechados para imprensa e torcedores, as equipes empataram em 1 a 1. Uribe marcou para o Peixe e Arnaldo fez o gol da Macaca.

Derlis González e Soteldo não participaram da atividade por terem ganhado um período de descanso após a eliminação de suas seleções no torneio continental. Os dois atletas se reapresentarão na segunda-feira, junto com Bryan Ruiz, que jogou a Copa Ouro e não está nos planos de Jorge Sampaoli.

Quem também não esteve à disposição foi o peruano Christian Cueva, que disputará a final da Copa América neste domingo, às 17h (de Brasília), contra a Seleção Brasileira, no Maracanã. Após a decisão, o meia ainda ganhará dez dias de folga.

O jogo-treino foi o segundo do Santos na intertemporada. No último domingo (30), o Peixe enfrentou o São Bento, na Vila Belmiro. Com gols de Marinho, Marcos Leonardo e um contra, a equipe alvinegra venceu por 3 a 1, em trabalho também realizado com portões fechados.

O clube praiano volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo dia 13 de julho, sábado, às 19h (de Brasília). O adversário será o Bahia, em partida realizada no Estádio de Pituaçu.