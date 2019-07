De volta ao Santos e em alta na MLS, Bryan Ruiz prevê definição de futuro na próxima semana

Após disputar a Copa Ouro pela Costa Rica e ser eliminado nas quartas de final, Bryan Ruiz tem reapresentação marcada no Santos para a próxima segunda-feira. E a expectativa é ficar pouco tempo na Baixada Santista nesse nesse retorno.

Bryan e seus representantes acreditam na definição sobre seu futuro em poucos dias. Clubes da MLS, como Atlanta United e Vancouver Whitecaps, demonstraram interesse no meia nos últimos dias.

O Peixe não exige compensação financeira e aceita liberar Bryan Ruiz de graça para não precisar mais arcar com o alto salário do jogador de 33 anos e fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli.

Bryan não atua pelo Alvinegro desde novembro de 2018, em derrota para a Chapecoense. Ele treinava separadamente antes de retomar o ritmo na Costa Rica, participando de todos os quatro jogos da campanha que terminou em derrota nos pênaltis para o México.

O presidente José Carlos Peres falou sobre interesse do futebol mexicano em Ruiz, mas os empresários do jogador atleta preveem o segundo semestre nos Estados Unidos.

