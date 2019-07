Cueva ganha folga após final e pode desfalcar o Santos em dois jogos

Christian Cueva ganhará folga no Santos após disputar a final da Copa América pelo Peru contra o Brasil no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Maracaná.

Cueva terá 10 dias de descanso e se reapresentará em 17 de julho. Assim, o meio-campista não enfrentará o Bahia, dia 13, em Salvador, e também pode ficar fora diante do Botafogo, dia 20, no Engenhão, pelas rodadas 10 e 11 do Campeonato Brasileiro.

Como publicado pela Gazeta Esportiva, Bryan Ruiz, Derlis González e Soteldo se reapresentarão na segunda-feira depois da Copa Ouro e Copa América. Bryan não está nos planos e negocia a saída. Derlis e Soteldo serão avaliados pela comissão técnica e departamento médico e podem ser relacionados contra o Bahia se os testes forem favoráveis.

Antes do compromisso em Salvador, o Santos disputará novo jogo-treino neste sábado, diante da Ponte Preta, no CT Rei Pelé – novamente com portões fechados.

