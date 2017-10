Santos divulga superávit de R$ 79,7 milhões no terceiro trimestre de 2017

O Santos encerrou o terceiro trimestre de 2017 com um superávit acumulado no ano de R$ 79,7 milhões. O valor ainda será descontado após o EBITDA, sigla em inglês que significa “lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”. Considerando o resultado financeiro contábil, o superávit acumulado até 30 de setembro alcançou R$ 27,2 milhões.

Vale destacar que a diretoria do Peixe recebeu um ‘plus’ nas contas com a venda de Thiago Maia ao Lille, da França, por R$ 37 milhões, além dos R$ 34 milhões recebidos pela venda de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain.

No primeiro trimestre deste ano, o Peixe teve déficit de R$ 43,5 milhões. Por conta disso, o Conselho Fiscal do clube previa um prejuízo de R$ 31,5 milhões no final do ano. Porém, o déficit não deve mais ocorrer.

O Peixe divulgou o balanço positivo através de uma nota oficial:

“Os números positivos refletem a política financeira realista adotada pela atual Diretoria visando a recuperação econômica do clube. Todos os limites estatutários foram atendidos. Somente em setembro, o superávit atingiu R$ 60,5 milhões, resultado obtido a partir do incremento de receitas de solidariedade e dos acordos realizados com credores, que também irão impactar positivamente nos resultados financeiros a serem consolidados para o ano de 2017”