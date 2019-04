Santos deve anunciar dois patrocínios e duas renovações nos próximos dias

Depois de encaminhar um patrocínio para a omoplata (acima do peito) do uniforme, o Santos está perto de anunciar um parceiro para a manga da camisa. As empresas são mantidas em sigilo.

A ideia do Peixe é anunciar os dois novos patrocinadores, além da renovação com Algar (barra traseira e top central, próximo à gola) e Philco (costas) nos próximos dias.

Sobre o patrocínio máster, há negociação em andamento, mas ainda distante do fim. O Santos fechou com a Caixa Econômica Federal em maio de 2018 e o vínculo não foi renovado ao fim da temporada passada. Neste momento, há tratativas com bancos digitais, como o PayGo, parceiro pontual em clássico contra o Corinthians.

O Peixe ainda pode vender uma nova propriedade: a barra frontal da camisa. Outros clubes brasileiros comercializam a gola e até as laterais da camisa. O Alvinegro, porém, não deve expor esses espaços.

Uma foto do novo uniforme 1 do Santos vazou na manhã da última quarta-feira, nas redes sociais. A estreia ocorrerá no Campeonato Brasileiro.

O Peixe ainda analisa a apresentação da camisa em campo na partida contra o Fluminense, dia 2 de maio, ou Vasco, dez dias depois. Ambos os jogos estão previamente marcados para a Vila Belmiro.

O Alvinegro lamenta mais um vazamento de uniforme por causa do estímulo à pirataria e dificuldade em organizar o evento de lançamento. Poucas foram as vezes nos últimos anos com um produto exposto sem ter sido vazado antes.

