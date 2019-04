Vaza foto do novo uniforme 1 do Santos

Uma foto do novo uniforme 1 do Santos vazou na manhã desta quarta-feira, nas redes sociais. A estreia ocorrerá no Campeonato Brasileiro.

O Peixe ainda analisa a apresentação da camisa em campo na partida contra o Fluminense, dia 2 de maio, ou Vasco, dez dias depois. Ambos os jogos estão previamente marcados para a Vila Belmiro.

O Alvinegro lamenta mais um vazamento de uniforme por causa do estímulo à pirataria e dificuldade em organizar o evento de lançamento. Poucas foram as vezes nos últimos anos com um produto exposto sem ter sido vazado antes.

