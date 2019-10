Santos demite coordenador da base após acertar com novo chefe

O Santos demitiu Carlos Muniz, coordenador da base, nesta sexta-feira. O profissional estava no Peixe desde o início de 2018 e começou as atividades como gerente da equipe sub-23.

O Alvinegro está reformulando as categorias de base e acertou com um novo chefe nesta semana – Jorge Andrade, ex-Figueirense.

Marco Maturana, atual comandante do departamento, deve sair até o final do ano. Ele, a princípio, continua trabalhando, mas sem as mesmas funções de antes.

Outras mudanças podem ocorrer na base, mas a prioridade do Santos é capacitar os funcionários para evitar muitos cortes. Há a procura por melhorias nos processos de renovação e captação, por exemplo. O entendimento é de necessidade de profissionalizar o departamento.

O planejamento do Santos para 2020 inclui maior conexão entre profissional e base, com integração das comissões e outras equipes, como de análise de desempenho e medicina. Essa “sinergia” deve ser intermediada por William Thomas, reforço recente para a gestão do futebol.

Outra preocupação de Autuori e dos demais membros da diretoria é a estrutura. O CT Rei Pelé tem só três campos, um deles society para a base, e o “Meninos da Vila” não possui as condições suficientes. O presidente José Carlos Peres procura áreas disponíveis na região para construir um novo espaço.

