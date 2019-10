Autuori explica função de Renato no Santos: “Fundamental ter quem é exemplo”

O superintendente de futebol Paulo Autuori fez alguns ajustes no departamento de futebol do Santos desde a sua chegada, em julho.

Autuori trouxe William Thomas, ex-Athletico-PR, e convenceu Renato a voltar ao dia a dia do Peixe – o ídolo estava afastado desde o início do ano.

Superintendente, Autuori definiu William como diretor técnico de futebol e Renato na função de coordenador técnico de desenvolvimento. Gabriel Andreata e Diogo Castro seguem como gerente e coordenador de futebol, respectivamente.

“Não existe preocupação em nomenclatura, mas funções exercidas. Trabalho está bem organizado, redondo. Andreata tem participação fundamental em como organizou e como coloca Sampaoli à vontade para trabalhar, relação com jogadores é muito próxima e verdadeira. Diogo é profissional de altíssimo nível e clube precisa reconhecer de maneira mais clara. Willian vem porque trabalha comigo há um tempo e será responsável sobre formulação dos objetivos da base, integração com primeira equipe e construção da política atual do núcleo do futebol. Renato é exemplo de jogador que queremos para a formação. Que tem história como atleta e caráter. Não preciso ir fora para trazer exemplos, temos aqui. Vamos aproveitar para estar próximo aos jogadores na formação, em diferentes categorias, para passar realidade do jogador. Pelo que pode fazer dentro e fora de campo. É fundamental ter quem é exemplo e Renato é. Vai participar desse processo de forma muito ativa”, disse Autuori, em entrevista coletiva na última segunda-feira.

O Santos não descarta a chegada de outros profissionais, mas, a princípio, segue com esse organograma. A chefia da base, atualmente com Marco Maturana, pode passar por mudança em breve.

