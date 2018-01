Santos decepciona, mas termina 2017 com esperança para o futuro

O Santos começou a temporada animando a torcida, afinal, o time vice-campeão brasileiro de 2016 manteve suas principais peças e ainda trouxe vários reforços, como Bruno Henrique, Cleber, Leandro Donizete e Kayke. Para completar, os santistas viviam a expectativa de disputar uma Libertadores após quatro anos.

O início de ano até foi bem esperançoso, já que o Peixe aplicou uma goleada de 6 a 2 sobre o Linense, na estreia do Campeonato Paulista. O restante de 2017, porém, foi recheado de decepções para os santistas.

Demonstrando pouco futebol desde a fase de grupos do Paulistão, o alvinegro acabou dando adeus ao torneio estadual de forma precoce, nas quartas de final, após perder nos pênaltis para a Ponte Preta.

Na Copa do Brasil, o Santos caiu de forma honrosa. Mesmo sendo eliminada pelo Flamengo nas quartas, a equipe lutou até o fim, venceu por 4 a 2 e foi aplaudida na Vila Belmiro. O Rubro-Negro avançou apenas pelo gol marcado fora de casa.

Já na Libertadores, principal objetivo do Peixe no ano, a história foi bem diferente. O início foi bem animador, afinal, o time não tinha perdido na competição até as quartas de final. Porém, o Barcelona de Guaiaquil, que já havia eliminado o Palmeiras, apareceu pelo caminho. Mesmo com suas claras limitações técnicas, a equipe equatoriana dominou completamente o alvinegro em plena Vila Belmiro, venceu por 1 a 0 e dizimou o sonho dos santistas conquistarem a América pela quarta vez na história.

Por fim, o Campeonato Brasileiro também terminou de forma frustrante para o Santos. Mesmo com o terceiro lugar, o Peixe não encantou durante toda a competição e falhou quando teve a oportunidade de alcançar o campeão Corinthians.

“O trabalho está sendo bem executado. Fomos bem na Libertadores deste ano. Acabamos parando nas quartas, mas acredito que nosso time era melhor que o do Barcelona. Infelizmente eles passaram. Agora é pensar em 2018, treinar bastante e fazer alguma coisinha que deixou de ser feita nesta temporada para sermos campeões”, afirmou Vitor Bueno em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Mesmo classificado para a Libertadores da próxima temporada, a torcida do Santos terminou 2017 sem comemorar um título sequer. Porém, no início de dezembro, José Carlos Peres bateu Modesto Roma Júnior e venceu a eleição presidencial, dando um fio de esperança para os santistas.

BALANÇO

Jogos: 67

Vitórias: 34

Empates: 17

Derrotas: 16

Gols Pró: 96

Gols Contra: 60

Saldo: + 36

Maiores goleadas aplicadas:

03/02 – Santos 6 x 2 Linense – Vila Belmiro – Campeonato Paulista

23/05 – Santos 4 x 0 Sporting Cristal – Vila Belmiro – Libertadores

Maiores derrotas sofridas:

15/02 – Santos 1 x 3 São Paulo – Vila Belmiro – Campeonato Paulista

16/11 – Bahia 3 x 1 Santos – Arena Fonte Nova – Campeonato Brasileiro

Artilheiros:

Bruno Henrique: 18

Ricardo Oliveira: 12

Copete: 12

Kayke: 9

Vitor Bueno: 9

David Braz: 6

Lucas Lima: 3

Rodrigão: 4

Thiago Ribeiro: 3

Victor Ferraz: 3

Arthur Gomes: 3

Thiago Maia: 2

Alison: 2

Rafael Longuine: 2

Vladimir Hernández: 2

Lucas Veríssimo: 1

Renato: 1

Jean Mota: 1

Daniel Guedes: 1

Emiliano Vecchio: 1

TODOS OS JOGOS:

AMISTOSO:

28/01 – Santos 5 x 1 Kenitra – Pacaembu – Rodrigão, Vitor Bueno (2), Vladimir Hernández e Thiago Ribeiro

CAMPEONATO PAULISTA:

03/02 – Santos 6 x 2 Linense – Vila Belmiro – Rodrigão (2), Lucas Lima, Arthur Gomes, Thiago Ribeiro e Vitor Bueno

12/02 – Red Bull Brasil 1 x 2 Santos – Pacaembu – Rodrigão e Kayke

15/02 – Santos 1 x 3 São Paulo – Vila Belmiro – Copete

18/02 – Santos 0 x 1 Ferroviária – Vila Belmiro

21/02 – Ituano 0 x 0 Santos – Estádio Dr. Novelli Júnior

25/02 – Santos 2 x 0 Botafogo-SP – Vila Belmiro – Vitor Bueno e Rafael Longuine

04/03 – Corinthians 1 x 0 Santos – Arena Corinthians

12/03 – São Bernardo 1 x 4 Santos – Estádio Primeiro de Maio – Bruno Henrique (3) e Rafael Longuine

19/03 – Santos 1 x 2 Palmeiras – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira

22/03 – São Bento 0 x 2 Santos – Estádio Municipal Walter Ribeiro – Vitor Bueno e Lucas Lima

25/03 – Santo André 0 x 1 Santos – Estádio Bruno José Daniel – Copete

29/03 – Santos 3 x 1 Novorizontino – Vila Belmiro – Kayke (2) e Thiago Ribeiro

01/04 – Ponte Preta 1 x 0 Santos – Moisés Lucarelli

10/04 – Santos 1 x 0 Ponte Preta – Pacaembu – David Braz

LIBERTADORES:

09/03 – Sporting Cristal 1 x 1 Santos – Estádio Nacional do Peru – Thiago Maia

16/03 – Santos 2 x 0 The Strongest – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira e Renato

19/04 – Independiente Santa Fé 0 x 0 Santos – Estádio El Campín

04/05 – Santos 3 x 2 Independiente Santa Fé – Pacaembu – Ricardo Oliveira, Vitor Bueno e Lucas Veríssimo

17/05 – The Strongest 1 x 1 Santos – Estádio Hernando Siles – Vitor Bueno

23/05 – Santos 4 x 0 Sporting Cristal – Vila Belmiro – David Braz (2), Ricardo Oliveira e Vitor Bueno

05/07 – Atlético-PR 2 x 3 Santos – Vila Capanema – Kayke (2) e Bruno Henrique

10/08 – Santos 1 x 0 Atlético-PR – Vila Belmiro – Bruno Henrique

13/09 – Barcelona de Guaiaquil 1 x 1 Santos – Estádio Monumental de Guaiaquil – Bruno Henrique

20/09 – Santos 0 x 1 Barcelona de Guaiaquil – Vila Belmiro

COPA DO BRASIL:

26/04 – Santos 2 x 0 Paysandu – Vila Belmiro – Bruno Henrique e Copete

10/05 – Paysandu 1 x 3 Santos – Mangueirão – Bruno Henrique (2) e Kayke

28/06 – Flamengo 2 x 0 Santos – Ilha do Urubu

26/07 – Santos 4 x 2 Flamengo – Vila Belmiro – Copete (2), Victor Ferraz e Bruno Henrique

CAMPEONATO BRASILEIRO:

14/05 – Fluminense 3 x 2 Santos – Maracanã – Victor Ferraz e Vladimir Hernández

20/05 – Santos 1 x 0 Coritiba – Vila Belmiro – David Braz

28/05 – Santos 0 x 1 Cruzeiro – Vila Belmiro

03/06 – Corinthians 2 x 0 Santos – Arena Corinthians

07/06 – Santos 1 x 0 Botafogo – Pacaembu – Victor Ferraz

11/06 – Atlético-PR 0 x 2 Santos – Arena da Baixada – Kayke (2)

14/06 – Santos 1 x 0 Palmeiras – Vila Belmiro – Kayke

17/06 – Santos 0 x 0 Ponte Preta – Pacaembu

21/06 – Vitória 0 x 2 Santos – Barradão – Copete (2)

24/06 – Santos 0 x 1 Sport – Vila Belmiro

01/07 – Atlético-GO 1 x 1 Santos – Estádio Olímpico Pedro Ludovico – Thiago Maia

09/07 – Santos 3 x 2 São Paulo – Vila Belmiro – Copete (3)

12/07 – Atlético-MG 0 x 1 Santos – Estádio Independência – Daniel Guedes

16/07 – Vasco 0 x 0 Santos – Engenhão

19/07 – Santos 1 x 0 Chapecoense – Vila Belmiro – Emiliano Vecchio

23/07 – Santos 3 x 0 Bahia – Pacaembu – Bruno Henrique (3)

30/07 – Grêmio 1 x 1 Santos – Arena do Grêmio – David Braz

02/08 – Santos 3 x 2 Flamengo – Pacaembu – Bruno Henrique, Alison e Ricardo Oliveira

06/08 – Avaí 0 x 0 Santos – Ressacada

14/08 – Santos 0 x 0 Fluminense – Pacaembu

20/08 – Coritiba 0 x 0 Santos – Couto Pereira

27/08 – Cruzeiro 1 x 1 Santos – Mineirão – Bruno Henrique

10/09 – Santos 2 x 0 Corinthians – Vila Belmiro – Lucas Lima e Ricardo Oliveira

16/09 – Botafogo 2 x 0 Santos – Engenhão

23/09 – Santos 1 x 0 Atlético-PR – Vila Belmiro – Bruno Henrique

30/09 – Palmeiras 0 x 1 Santos – Allianz Parque – Ricardo Oliveira

12/10 – Ponte Preta 1 x 1 Santos – Moisés Lucarelli – Ricardo Oliveira

16/10 – Santos 2 x 2 Vitória – Pacaembu – Jean Mota e Ramon (contra)

19/10 – Sport 1 x 1 Santos – Ilha do Retiro – Ricardo Oliveira

22/10 – Santos 1 x 0 Atlético-GO – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira

28/10 – São Paulo 2 x 1 Santos – Pacaembu – Alison

04/11 – Santos 3 x 1 Atlético-MG – Vila Belmiro – David Braz, Ricardo Oliveira e Arthur Gomes

08/11 – Santos 1 x 2 Vasco – Vila Belmiro – Ricardo Oliveira

13/11 – Chapecoense 2 x 0 Santos – Arena Condá

16/11 – Bahia 3 x 1 Santos – Arena Fonte Nova – Bruno Henrique

19/11 – Santos 1 x 0 Grêmio – Vila Belmiro – Copete

26/11 – Flamengo 1 x 2 Santos – Ilha do Urubu – Bruno Henrique e Arthur Gomes

03/12 – Santos 1 x 1 Avaí – Vila Belmiro – Copete