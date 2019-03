Santos cogita pedir fim de empréstimo de Diego Cardoso ao Guarani

O Santos cogita pedir o fim do empréstimo de Diego Cardoso ao Guarani, válido até dezembro de 2019. O Bugre foi eliminado na primeira fase do Paulistão e agora disputará o Troféu do Interior, mas o atacante foi destaque e é o vice-artilheiro da competição, com seis gols.

Diego chama a atenção de Jorge Sampaoli, os demais membros da comissão técnica e os analistas de desempenho. O contrato prevê devolução sem qualquer custo.

O Menino da Vila vê o retorno com bons olhos e nem gostaria de ter saído. Ele esteve na reapresentação para a pré-temporada, porém, acabou liberado.

A chance de solicitar a volta de Diego Cardoso tem a ver com ineficiência dos centroavantes do atual elenco. Felippe Cardoso não agradou e Yuri Alberto e Kaio Jorge receberam poucas chances. Eduardo Sasha e Copete foram improvisados, assim como Derlis González, Cueva, Rodrygo e Jean Mota como falsos 9. Quem mais se destacou foi o paraguaio.

O Alvinegro quer um novo 9, mas passa por crise financeira e não consegue avançar no mercado. O grande sonho é Alexandre Pato, porém, a negociação é improvável.

Diego tem 25 anos e nunca teve sequência como jogador profissional do Peixe depois de ser artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o centroavante falou sobre o sonho de repetir o caso de Matheus Ribeiro e voltar de empréstimo antes do fim do contrato.

