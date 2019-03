Diego Cardoso se destaca no Guarani e mira caso de Matheus Ribeiro para voltar ao Santos

Diego Cardoso foi um dos vários jogadores da extinta categoria sub-23 emprestados pelo Santos em 2019. O caso do atacante, porém, foi peculiar.

O Menino da Vila, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, esteve perto de ficar sob o comando de Jorge Sampaoli. A expectativa por um substituto para Gabigol, a esperança em Felippe Cardoso e a ascensão dos jovens Kaio Jorge e Yuri Alberto, porém, fizeram o Peixe liberar Diego.

E enquanto o Alvinegro segue à procura de um camisa 9 e tem atuado sem um centroavante de origem, Diego Cardoso vai bem no Guarani. São quatro gols em oito jogos, artilheiro na temporada e o sonho de repetir o caso de Matheus Ribeiro. O lateral-direito, emprestado ao Figueirense, foi pedido de volta, mesmo com contrato até dezembro, vínculo igual ao de Diego no Bugre.

“Tenho vínculo com o Santos até dezembro deste ano. Essa situação do Matheus mostra que o futebol é muito dinâmico. Visto as cores do Guarani e vou me doar ao máximo em campo, como sempre procurei fazer no Santos. Sou um Menino da Vila e tenho uma relação com o Peixe desde criança. Jamais vou esconder o carinho que tenho pelo clube e a expectativa de voltar a vestir a sua camiseta. Mas ao mesmo tempo sou muito grato pelo interesse do Guarani no meu futebol e esta parceria tem dado resultado em campo. Vamos ver o que o destino me reserva. Importante mesmo é manter o bom desempenho deste início de temporada pra que eu possa fazer um 2019 de grandes resultados e conquistas”, disse Diego Cardoso, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

O jogador de 24 anos analisa seu desempenho e vê nível de atuação completamente diferente da Copa Paulista e do Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo Santos em 2018.

“Tenho uma autocobrança muito forte. Acho que sempre posso mais e trabalho forte para atingir marcar maiores e ajudar minha equipe a conquistar os melhores resultados. Posso dizer que estão sim dentro da expectativa, mas que busco melhorar isso a cada partida. Esta oportunidade no Guarani era importante pra mim, pois precisava retomar com força minha carreira e mostrar novamente o meu trabalho dentro de campo através de números e resultados pro clube”, afirmou.

“A competitividade é diferente e o nível de exigência é outro. Estamos fazendo um bom trabalho e o clube tem nos dado o que precisamos para evolução coletiva e individual. Sempre soube do meu potencial como atleta, mas precisava voltar a atuar em competições como o Paulistão, que é um dos estaduais mais difíceis que temos no Brasil. Graças a Deus tenho feito bons jogos e tenho ajudado o grupo com gols para que possamos conquistar nossos objetivos neste início de temporada”, emendou.

Diego Cardoso tem acompanhado o Santos e não se sente frustrado por não ter tido a chance (ainda) de ser dirigido por Jorge Sampaoli.

“Procuro acompanhar tudo que posso, mesmo meu foco estando aqui no Bugre. O Santos é uma das principais equipes do Paulista e acompanho também porque precisamos ficar de olho em nossos adversários. Analiso muito o setor defensivo das equipes como forma de estudo para os enfrentamentos que teremos. Sei que o Santos segue com essa pendência na posição e o que eu posso fazer é seguir dando o melhor de mim por ser um atleta que, mesmo estando atuando por outra equipe, tem ligação com eles. Inclusive fiquei fora do jogo por isso (por força do contrato de empréstimo). Gostaria de ter jogado, pois, como atleta, quero estar em campo. Os clubes e meu representante é quem definirão meu futuro. Minha parte tenho feito e espero alcançar números ainda melhores em 2019”, analisou.

“Eu não diria frustração, pois me sinto bem aqui no Guarani, onde fui muito bem recebido. Trabalhar com grandes treinadores sempre será um prazer pra qualquer jogador. Sampaoli é um profissional de renome mundial e acredito que é especial pra ele estar no Santos e para o Santos contar com ele. Ao longo da minha carreira terei oportunidade de encontrar grandes nomes e de aprender com todos eles, assim como estou fazendo por aqui no contato diário com os mais jovens e os mais experientes, tanto do grupo, como comissão técnica”, concluiu.

O Guarani ocupa o segundo lugar do Grupo B, com 13 pontos, e luta pela classificação às quartas de final do Paulistão com o líder Palmeiras (18) e Novorizontino (também 13). O São Bento, com apenas três, não possui mais chance.