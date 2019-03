Atraso de salário e relação com empresário afastam Pato do Santos

O Santos mantém o interesse em Alexandre Pato, livre após rescindir o contrato com o Tianjin Tianhai, da China, mas dois motivos principais afastam o atacante da Vila Belmiro.

O primeiro é a situação financeira do Peixe. O clube deve salário e não inspira confiança para negociar com quem receberia um dos maiores salários do elenco. Depois de sofrer com atrasos na China, Pato quer estabilidade nesse sentido.

O segundo é a relação ruim entre o presidente José Carlos Peres e o empresário André Cury. Dois negócios recentes fracassaram: com o volante Ronaldo e também com o atacante Lucas Venuto. O agente questiona a inconsistência do dirigente, com mudanças repentinas durante as tratativas. Peres, porém, reclama das pedidas absurdas do representante de Pato.

Como Peres está na Ásia, o principal responsável pelas negociações é o gerente jurídico Rodrigo Gama. O gerente Gabriel Andreata também ajuda na procura por reforços.

Concorrência

O Santos tem a concorrência de Palmeiras e São Paulo. Ambos os clubes aceitam oferecer mais que o Peixe, mas os técnicos Luiz Felipe Scolari e Cuca têm restrições.

Pato gostou da conversa com o técnico Jorge Sampaoli, porém, teme pela situação financeira do Alvinegro e gosta da ideia de atuar por outro clube de São Paulo sem ser o Corinthians.

O Santos aceita pagar, no máximo, 500 mil por mês e acenou com luvas de R$ 3 milhões. Alexandre Pato não se vê em outro lugar a não ser o Brasil e, mais precisamente, o estado de São Paulo. O futebol carioca não está descartado.

