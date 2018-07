Santos busca mais três patrocínios e espera outras “parcerias humanas”

O Santos anunciou o Centro Universitário Unicesumar como patrocinador do calção do uniforme nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. E o objetivo é comercializar outras três propriedades nos próximos meses.

“São três propriedades não comercializadas: omoplata, manga e meia. São as três. Temos utilizado a manga para divulgar Sócio Rei. São três ou quatro jogos exibindo a marca, temos mensuração da visibilidade para negociar prospecção. Faremos omoplata com ação especial com a ONG Missão África, em missão especial contra Palmeiras e Flamengo. Estamos em junho, planejamento no calendário segue sendo em 2019, mas seguimos o trabalho em busca de parceiros”, disse o executivo de marketing Marcelo Frazão.

Além de apenas patrocínios, o Peixe busca parceiros. A Orthopride oferece planos ortodôntico para atletas e a Unicesumar dará bolsas de estudos para jogadores e descontos para associados e funcionários.

“Modelo mais moderno é integrar patrocinador com entorno do clube. No caso do Santos, é característica a formação do atleta. A formação do homem também. É natural integrar de forma mais intensa mais uma vez. Demandas são várias, poderíamos estar aqui falando de instituições de idiomas e outras vertentes. É um trabalho contínuo. Não só patrocínio de uniforme, é algo que se estende como benefício para outras categorias”, completou Frazão.

A Unicesumar é o quinto patrocinador para o uniforme do Santos. A configuração atual é a seguinte: Caixa (máster), Philco (costas), Algar (barra traseira), Unicesumar (calção) e Orthopride (número).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com