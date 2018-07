Com novo patrocinador, Santos oferece bolsa de ensino a jogadores e funcionários

O Santos anunciou nesta quarta-feira um novo patrocinador para o uniforme: o Centro Universitário Unicesumar estampará o calção no uniforme alvinegro.

Além de uma quantia mensal não estipulada para um contrato de um ano, a Unicesumar oferecerá bolsas de estudos para jogadores, familiares e funcionários do Peixe, além de descontos maiores para os associados.

“A Unicesumar disponibilizará bolsas integrais para atletas do clube, incluindo o profissional masculino, feminino e categorias de base. Com a rotina, a graduação à distância poderá ser um meio de incentivo para manter os profissionais estudando. Com o novo patrocinador, o Peixe quer reforçar a formação cidadã dentro do clube, especialmente com os atletas das categorias de base, para que todos os profissionais sejam mais do que atletas”, diz o Santos, em nota oficial.

A Unicesumar é o quinto patrocinador para o uniforme do Santos. O executivo de marketing Marcelo Frazão ainda busca parceiros para a omoplata e manga. A ONG Missão África será divulgada em ação humanitária nas partidas contra Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

A configuração atual do uniforme é a seguinte: Caixa (máster), Philco (costas), Algar (barra traseira), Unicesumar (calção) e Orthopride (número).